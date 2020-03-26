В Крыму предложили запретить подросткам находиться в общественных местах
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости Крым.
На заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса Каранда отметил, что из-за каникул в школах множество подростков проводят свободное время в торговых центрах, супермаркетах и других общественных местах.
Глава региона Сергей Аксёнов поддержал предложение и поручил подготовить нормативный акт.
Обращаясь к родителям, он сказал, что это делается исключительно в целях безопасности детей и родных.
«Эти ограничения вынужденные», — добавил Аксёнов.
Также стало известно, что с 27 марта в Тверской области временно закрывают все государственные и муниципальные спортивные школы, передаёт tverigrad.ru.
В ограниченном режиме продолжат работу сотрудники администрации спортшкол.
Ранее сообщалось, что школьники Кировской области перейдут на дистанционное обучение с понедельника, 13 апреля.