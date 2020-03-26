В Крыму предложили запретить подросткам находиться в общественных местах

Глава управления МВД России по Республике Крым Павел Каранда предложил временно запретить детям и подросткам находиться в местах массового скопления людей.

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

На заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса Каранда отметил, что из-за каникул в школах множество подростков проводят свободное время в торговых центрах, супермаркетах и других общественных местах.

Глава региона Сергей Аксёнов поддержал предложение и поручил подготовить нормативный акт.

Обращаясь к родителям, он сказал, что это делается исключительно в целях безопасности детей и родных.

«Эти ограничения вынужденные», — добавил Аксёнов.

Также стало известно, что с 27 марта в Тверской области временно закрывают все государственные и муниципальные спортивные школы, передаёт tverigrad.ru.

В ограниченном режиме продолжат работу сотрудники администрации спортшкол.

Ранее сообщалось, что школьники Кировской области перейдут на дистанционное обучение с понедельника, 13 апреля.