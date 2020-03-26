В Госдуме оценили необходимые сроки экономической поддержки россиян

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий прокомментировал необходимость оперативного принятия решений правительством в рамках поручений президента России Владимира Путина.

«Оперативная работа правительства по претворению в жизнь поручений президента необходима, чтобы россияне и бизнес как можно скорее ощутили помощь государства. Ведь повышение социальных выплат придётся проводить в виде выделения дотаций или субвенций регионам — губернаторы должны быстро получить и перераспределить средства в пользу получателей», — заявил парламентарий в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, кабмин моментально отреагировал на поручения президента, и есть все основания полагать, что процедуры будут проведены максимально оперативно.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента намерена до конца следующей недели принять законы по инициативам президента России Владимира Путина, которые прозвучали в обращении в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Экономист Сергей Хестанов в беседе с НСН прокомментировал идею отмены налога для самозанятых в России до окончания ситуации с коронавирусом.