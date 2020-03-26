Новиков прокомментировал ситуацию с ресторанным бизнесом

Владелец Novikov Group Аркадий Новиков прокомментировал ситуацию в ресторанном бизнесе в связи с карантином по коронавирусу.

В беседе с НСН он заявил, что пока не может спрогнозировать развитие ситуации, но многие небольшие кафе и рестораны не выживут.

«Пока не понимаю, как платить персоналу и что дальше делать, например, недели через две. Я не в первый раз переживаю кризис. Но сейчас совсем не понимаю, как дальше будет развиваться ситуация. А когда есть неизвестность, тогда нет никаких решений», — признался специалист.

Он добавил, что даже самые серьёзные финансовые проблемы не могут сравниться с болезнью близких, поэтому здоровье сейчас в приоритете.

Ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию в отрасли в связи с коронавирусом.