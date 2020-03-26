Квартиру ветерана в Мурманской области отремонтировали по решению суда

Управляющая и подрядные организации в Апатитах выполнили работы по капитальному ремонту кровли дома, где проживает 95-летняя ветеран Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на прокуратуру Мурманской области.

Квартиру пенсионерки неоднократно заливало с июля 2019 года.

«Несмотря на это, ответственные организации добровольно не провели ремонт в жилом помещении, принадлежащем пожилой женщине», — рассказали в ведомстве.

Прокуратура обратилась в суд, который удовлетворил требования.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области выделили квартиру ветерану после вмешательства следователей.