Квартиру ветерана в Мурманской области отремонтировали по решению суда
- РИА Новости
Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на прокуратуру Мурманской области.
Квартиру пенсионерки неоднократно заливало с июля 2019 года.
«Несмотря на это, ответственные организации добровольно не провели ремонт в жилом помещении, принадлежащем пожилой женщине», — рассказали в ведомстве.
Прокуратура обратилась в суд, который удовлетворил требования.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области выделили квартиру ветерану после вмешательства следователей.