Военные ЦВО примут участие в работе по защите Хакасии от лесных пожаров

Военные Центрального военного округа совершают марш в район лесных пожаров в Хакасии. Такое поручение дало Минобороны по просьбе руководства региона.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты».

Колонна в составе 14 человек и восьми единиц техники выдвинулась в село Московское Усть-Абаканского района. Они будут создавать минерализованные полосы и опашки для предотвращения распространения огня.

Ранее сообщалось, что в Хакасии ввели особый противопожарный режим.

Портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае рассказали о ходе тушения лесных пожаров.