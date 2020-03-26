Военные ЦВО примут участие в работе по защите Хакасии от лесных пожаров
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Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты».
Колонна в составе 14 человек и восьми единиц техники выдвинулась в село Московское Усть-Абаканского района. Они будут создавать минерализованные полосы и опашки для предотвращения распространения огня.
Ранее сообщалось, что в Хакасии ввели особый противопожарный режим.
Портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае рассказали о ходе тушения лесных пожаров.