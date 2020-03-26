В Ульяновской области приостановили работу развлекательных заведений

В Ульяновской области приостановили работу всех развлекательных заведений. Указ о дополнительных мерах по профилактике коронавируса подписал губернатор Сергей Морозов.

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РИА Новости