В Ульяновской области приостановили работу развлекательных заведений

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В Ульяновской области приостановили работу всех развлекательных заведений. Указ о дополнительных мерах по профилактике коронавируса подписал губернатор Сергей Морозов.
В Ульяновской области приостановили работу развлекательных заведений
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом сообщает mosaica.ru.

Временно закрываются ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты, другие развлекательные и досуговые заведения.

Также запрещено курить кальяны в ресторанах, барах, кафе.

Ранее «Невские новости» сообщали, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил более внимательно следить за дезинфекцией и уборкой общественного транспорта в связи с распространением коронавируса.

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