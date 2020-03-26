В Ульяновской области приостановили работу развлекательных заведений
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- РИА Новости
Об этом сообщает mosaica.ru.
Временно закрываются ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты, другие развлекательные и досуговые заведения.
Также запрещено курить кальяны в ресторанах, барах, кафе.
Ранее «Невские новости» сообщали, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил более внимательно следить за дезинфекцией и уборкой общественного транспорта в связи с распространением коронавируса.