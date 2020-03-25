В Госдуме прокомментировали решение сделать следующую неделю в России нерабочей

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов прокомментировал объявление президентом России Владимиром Путиным во время обращения к россиянам нерабочей недели с сохранением заработной платы в связи с коронавирусом.

«Это важнейшее решение, настоящая высокая эпидемиология, неделя паузы позволит нам прервать эпидемиологический процесс», — сказал Морозов в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, население должно серьёзно отнестись к ситуации, понять, что нужно действительно побыть дома или на даче и не контактировать с другими людьми.

«Конечно, если нет еды, молодым людям придётся выходить в магазины, но старшему поколению, бабушкам и дедушкам, нужно на 100% изолироваться», — отметил депутат.

Он также напомнил о рекомендации не приводить к пожилым родственникам внуков, поскольку дети зачастую являются бессимптомными носителями вируса.

Ранее директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский в беседе с НСН прокомментировал решение сделать следующую неделю в России нерабочей.