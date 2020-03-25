Дмитрий Харатьян рассказал о помощи подмосковным пенсионерам

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Народный артист России Дмитрий Харатьян присоединился к общероссийскому волонтёрскому движению, помогающему одиноким пожилым людям совершать покупки не выходя из дома в период пандемии коронавируса.
Дмитрий Харатьян рассказал о помощи подмосковным пенсионерам
  • РИА Новости

«Надо думать о будущем и о том, чтобы по возможности сделать всё необходимое, чтобы уберечь наше здоровье, здоровье нашей нации, людей. Конечно, в группе риска находятся люди старшего поколения, 65+. Очень важно для каждого человека осознание того, что он может сделать полезного, какую реальную пользу принести для сдерживания эпидемии, разрастания ее», — подчеркнул Харатьян в беседе с телеканалом «360».

Он добавил, что в сложившейся ситуации нужно проявить свои гражданские и человеческие качества, чтобы помочь старшему поколению пережить кризис.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что волонтёры Удмуртии объединились, чтобы оказывать помощь во время пандемии коронавируса.

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