Комитеты Совфеда поддержали проект о наказании за нарушение карантина

Профильные комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и по социальной политике поддержали законопроект, который предусматривает ужесточение ответственности за нарушение правил карантина.

Как сообщает РИА Новости, законопроект предполагает ужесточение наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшее за собой массовое заболевание людей.

Члены комитета отметили, что введение мер, которые предусматривает законопроект, необходимо в целях предупреждения нарушений санитарно-эпидемиологических правил.

Ранее законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина был внесён в Госдуму.