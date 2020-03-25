Комитеты Совфеда поддержали проект о наказании за нарушение карантина

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Профильные комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и по социальной политике поддержали законопроект, который предусматривает ужесточение ответственности за нарушение правил карантина.
Комитеты Совфеда поддержали проект о наказании за нарушение карантина
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, законопроект предполагает ужесточение наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшее за собой массовое заболевание людей.

Члены комитета отметили, что введение мер, которые предусматривает законопроект, необходимо в целях предупреждения нарушений санитарно-эпидемиологических правил.

Ранее законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина был внесён в Госдуму.

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