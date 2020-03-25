В Саратовской области завели дело против полицейского, подозреваемого в превышении полномочий

В Саратовской области завели уголовное дело против полицейского, подозреваемого в превышении полномочий.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России региона.

По версии следователей, сотрудник дежурной части схватил задержанного, после чего ударил его головой о дверной косяк.

Как уточнили в пресс-службе регионального ГУ МВД России, если вина полицейского подтвердится, его уволят из органов внутренних дел, а его непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области экс-следователь предстанет перед судом за фальсификацию доказательств.