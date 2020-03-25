Медведев и Дмитрий Патрушев обсудили продовольственную безопасность

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Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев обсудил с министром сельского хозяйства страны Дмитрием Патрушевым вопросы обеспечения продовольственной безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Медведев и Дмитрий Патрушев обсудили продовольственную безопасность
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

«Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провёл встречу с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым. На встрече обсуждались вопросы обеспечения продовольственной безопасности в России в условиях пандемии коронавируса», — приводит РИА Новости сообщение секретариата Медведева.

Накануне Медведев заявил, что ситуация с коронавирусом в России более спокойная, чем в ряде других стран.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с 23 марта усиливает контроль за ценами на социально значимые для населения продукты.

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