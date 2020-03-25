В Калужской области обезвредили боеприпасы времён Великой Отечественной войны

В Калужской области обезвредили два боеприпаса времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает kp40.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

В лесном массиве Людиновского района нашли противотанковую мину TMi 42.

В 20 метрах от клуба по улице Центральной в деревне Якимово Кировского района была обнаружена 50-килограммовая авиабомба SD.

В 2019 году «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обезвредили 11 боеприпасов времён Великой Отечественной войны.