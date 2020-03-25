В Госдуме прокомментировали подготовку поправок в Уголовный кодекс

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Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников прокомментировал поправки в Уголовный кодекс России.
В Госдуме прокомментировали подготовку поправок в Уголовный кодекс
  • РИА Новости

«Там речь идёт об эпидемиях вообще. Потому что, в принципе, нормы права должны быть универсальными. Потому что сегодня коронавирус, завтра, не дай бог, что-то ещё», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, УК выполняет не только карательную, но и охранительную функцию.

Крашенинников также выразил надежду, что все предложения удастся принять уже на следующей неделе.

«Дальше идёт Совет Федерации, а затем — подпись президента. Если всё будет нормально, после первого чтения, после вторника, будут приняты все поправки. И дальше второе чтение, третье. У нас как раз три «пленарки». Надеюсь, что всё получится», — сказал депутат.

Ранее Крашенинников заявил, что ко второму чтению законопроект об ужесточении наказания за нарушение карантина будет дополняться санкциями за распространение ложной информации о ситуации с коронавирусом, так называемых фейков, которые дезориентируют граждан, вводят их в заблуждение.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр Николай Говорин в беседе с ФАН дал рекомендации по сохранению психического здоровья в ситуации с коронавирусом.

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