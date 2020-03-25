Эксперт прокомментировала идею временно освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ

Старший преподаватель факультета экономики недвижимости Института отраслевого менеджмента РАНХиГС, младший научный сотрудник Оксана Баландина прокомментировала идею освобождения россиян от коммунальных платежей на время карантинных мер из-за коронавирусной инфекции.

«Я так понимаю, что речь идёт об отсрочке платежа. Это может быть удобно тем, кто заболел, находится в тяжёлом состоянии. Но в любом случае эти услуги надо будет оплатить через какое-то время. Вопрос, какой будет перерасчёт», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

Как считает эксперт, лучше не начислять пени тем, кто не сможет вовремя оплатить, но потом заплатит в полном объёме, а с точки зрения поддержки можно рассмотреть помощь из федерального и муниципального бюджетов тех компаний, которые занимаются поддержкой сферы жизнеобеспечения граждан в этих условиях.

Ранее глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор в беседе с НСН прокомментировал инициативу.