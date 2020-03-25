Эксперт прокомментировала идею временно освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ

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Старший преподаватель факультета экономики недвижимости Института отраслевого менеджмента РАНХиГС, младший научный сотрудник Оксана Баландина прокомментировала идею освобождения россиян от коммунальных платежей на время карантинных мер из-за коронавирусной инфекции.
Эксперт прокомментировала идею временно освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ
  • © Александр Авилов
  • АГН «Москва»

«Я так понимаю, что речь идёт об отсрочке платежа. Это может быть удобно тем, кто заболел, находится в тяжёлом состоянии. Но в любом случае эти услуги надо будет оплатить через какое-то время. Вопрос, какой будет перерасчёт», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

Как считает эксперт, лучше не начислять пени тем, кто не сможет вовремя оплатить, но потом заплатит в полном объёме, а с точки зрения поддержки можно рассмотреть помощь из федерального и муниципального бюджетов тех компаний, которые занимаются поддержкой сферы жизнеобеспечения граждан в этих условиях.

Ранее глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор в беседе с НСН прокомментировал инициативу.

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