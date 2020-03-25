В Ленобласти примут новые меры для профилактики распространения коронавируса

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В Ленинградской области примут новые меры для профилактики распространения коронавируса.
В Ленобласти примут новые меры для профилактики распространения коронавируса
  • © Robert Michael/dpa
  • globallookpress.com

Об этом сообщает kp.ru.

Решения оперативного штаба коснутся жёсткого карантина и ответственности за самоизоляцию всех находящихся под наблюдением и контактных лиц, а также строгих правил функционирования всех учреждений в нынешний период.

Также стало известно, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал граждан, вернувшихся из-за рубежа, брать больничные дистанционно. Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Кроме того, нижегородцам важно воздержаться от любых зарубежных поездок, помимо тех, которые вызваны крайней необходимостью», — отметил Никитин.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области усилили меры по профилактике распространения коронавируса.

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