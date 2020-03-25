В Крыму рассказали об учениях разведки армейского корпуса ЧФ

В Крыму рассказали о проведении тактико-специального учения подразделениями разведки армейского корпуса Черноморского флота.

Как сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ, разведчики передислоцировались в район выполнения задач в составе военных колонн и на вертолётах Ми-8.

«На марше выполнены задачи боевого охранения и всестороннего обеспечения воинских колонн, преодоления заражённых участков местности, ведения разведки с применением беспилотных летательных аппаратов, отражения нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника и ударов его авиации, эвакуации условных раненых из боевых машин и оказания им первой медицинской помощи», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что в учении задействовано более 100 военнослужащих и более 30 единиц военной техники, в том числе бронеавтомобили «Рысь», «Тигр» и «Тайфун».

Ранее ФАН сообщало, что в Московской области прошли учения с участием личного состава зенитной ракетной бригады Западного военного округа.