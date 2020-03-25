Ряд поездов Мурманск — Москва отменят в мае из-за ситуации с коронавирусом

Ряд поездов отменят в российских регионах из-за ситуации с коронавирусом. В частности, такое решение затронет маршруты Москва — Мурманск 22 и 28 мая и Мурманск — Москва 24 и 30 мая.

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на РЖД.

Как пояснили в компании, временно не будут курсировать поезда, которые не пользуются спросом.

«Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах либо вернуть в полном объёме средства за проездные документы, приобретённые в отменённые поезда», — сказали в РЖД.

Кроме того, временно отменяются поезда Ижевск — Екатеринбург 31 марта, 2, 6, 8 12, 14, 18, 20, 22 апреля, 16, 18, 20, 24, 30 мая, а также Екатеринбург — Ижевск 1, 3, 7, 9, 13, 15, 19, 21, 23 апреля, 17, 19, 21, 25, 31 мая, передаёт izhlife.ru.

«В связи со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки изменяется периодичность курсирования ряда поездов на внутригосударственных маршрутах», — заявили в РЖД.

Ранее сообщалось, что всего изменения затронут 31 поезд.