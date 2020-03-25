В Нижнем Новгороде суд рассмотрит дело об отказе от изоляции по коронавирусу

Два жителя Нижнего Новгорода предстанут перед судом за отказ от изоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Как сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу Приокского районного суда, 7 марта нижегородец вернулся из заграничной поездки, а 18 марта был доставлен в инфекционную больницу, где у него выявили COVID-19.

Отмечается, что до помещения под карантин он контактировал с женой и отцом, проживавшими с ним в одной квартире. Им предложили добровольно пойти на госпитализацию или самоизоляцию, пока их не обследуют на коронавирус, но граждане отказались.

Теперь вопрос о принудительном помещении под медицинское наблюдение будет решать суд.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили ужесточить наказание за нарушение карантина.

Врач Валентина Жаркова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дала советы по организации самоизоляции для пожилых людей.