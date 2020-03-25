Эксперт дал рекомендации по определению износа автомобильной резины

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, как определить степень износа автомобильной резины.

В беседе с Inforeactor он подчеркнул, что остаточная глубина рисунка протектора должна быть не менее 1,6 мм, а самый простой способ её проверить — измерение при помощи штангенциркуля или линейки.

«Многие предпочитают использовать резину, пока она не достигла минимальной остаточной глубины. По мере износа колеса, пока не достигнута такая глубина, эксплуатационные характеристики колеса ухудшаются.

Так что, если вы берёте пластмассовую линейку, опускаете её в протектор, а там менее 2 мм, это колесо надо выбрасывать», — отметил Попов.

Специалист добавил, что порезы, залысины, грыжи, выходы корда наружу, трещины в резиновой части также говорят о том, что колесо непригодно для поездок.

Ранее автоэксперт, партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в беседе с Newinform рассказал, когда лучше продавать подержанную машину.