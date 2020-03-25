В Госдуме прокомментировали идею установки перекрывающих газ устройств при капремонте
- РИА Новости
Как передаёт «Парламентская газета», такую поправку в Жилищный кодекс планируется внести в Госдуму после согласования с профильными ведомствами.
По словам депутата, системы техобслуживания и регулярной проверки недостаточно для обеспечения безопасности жилых домов, где установлены газовые плиты.
Он отметил, что необходимо учитывать не только исправность оборудования, но и человеческий фактор.
«Человек уснул, кастрюля на плите выкипела, залила газ, а плита продолжила работать. Конечно, сегодня есть плиты, которые перекрывают газ автоматически, но в наших условиях это скорее новшество, чем норма», — пояснил депутат.
По его мнению, установку или замену приборов контроля загазованности помещений необходимо проводить за счёт фонда капитального ремонта.
Отмечается, что в МЧС поддержали эту инициативу.
В январе в жилом доме в Уфе произошёл хлопок газа, в результате которого пострадали три человека и были повреждены две квартиры.
Как сообщало URA.RU, одной из причин произошедшего могло стать нарушение правил пользования газовым оборудованием.