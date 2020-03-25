В Госдуме прокомментировали идею установки перекрывающих газ устройств при капремонте

Короткая ссылка
Член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких рассказал об инициативе по установке в жилых домах устройств, перекрывающих газ в случае утечки, при проведении капитального ремонта системы газоснабжения.
В Госдуме прокомментировали идею установки перекрывающих газ устройств при капремонте
  • РИА Новости

Как передаёт «Парламентская газета», такую поправку в Жилищный кодекс планируется внести в​ Госдуму после согласования с профильными ведомствами.

По словам депутата, системы техобслуживания и регулярной проверки недостаточно для обеспечения безопасности жилых домов, где установлены газовые плиты.

Он отметил, что необходимо учитывать не только исправность оборудования, но и человеческий фактор. 

«Человек уснул, кастрюля на плите выкипела, залила газ, а плита продолжила работать. Конечно, сегодня есть плиты, которые перекрывают газ автоматически, но в наших условиях это скорее новшество, чем норма», — пояснил депутат.

По его мнению, установку или замену​ приборов контроля загазованности помещений необходимо проводить за счёт фонда капитального ремонта. 

Отмечается, что в МЧС поддержали эту инициативу. 

В январе в жилом доме в Уфе произошёл хлопок газа, в результате которого пострадали три человека и были повреждены две квартиры.

Как сообщало URA.RU, одной из причин произошедшего могло стать нарушение правил пользования газовым оборудованием.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить