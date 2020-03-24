В Ленобласти рассказали о дистанционном обучении школьников

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В Ленинградской области рассказали о дистанционном обучении школьников.
В Ленобласти рассказали о дистанционном обучении школьников
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Разработано три модели, по которым будет проводиться дистанционное обучение 167 тыс. школьников региона. За время каникул школы выберут тот вариант проведения дистанционного обучения, который им больше подходит», — цитирует kp.ru пресс-службу областной администрации.

Первый вариант — проведение урока в режиме реального времени на специальной онлайн-платформе.

В рамках второго варианта дети работают по электронным учебникам, а преподаватель проводит проверку и ставит оценки.

Третий вариант — получение задания от учителя по телефону или в школе и самостоятельное выполнение дома.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», эксперты оценили переход школ и вузов в России на дистанционное обучение.

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