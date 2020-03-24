На борту рыболовецкого судна в Охотском море произошёл пожар

Короткая ссылка
На борту рыболовецкого судна в Охотском море произошёл пожар, к нему направились спасатели, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского.

«Произошёл пожар на судне, но очаг был оперативно потушен, никто не пострадал. Открытого пламени нет. К судну следует спасательный буксир», — рассказали агентству.

На борту судна «Восток 2» находятся 23 человека, отмечает агентства.

В январе сообщалось, что рыболовецкий траулер Enigma Astralis загорелся в Охотском море недалеко от Магадана. Позднее стало известно, что все 47 членов экипажа траулера были эвакуированы на рыболовное судно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить