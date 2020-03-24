На борту рыболовецкого судна в Охотском море произошёл пожар, к нему направились спасатели, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского.

«Произошёл пожар на судне, но очаг был оперативно потушен, никто не пострадал. Открытого пламени нет. К судну следует спасательный буксир», — рассказали агентству.

На борту судна «Восток 2» находятся 23 человека, отмечает агентства.

В январе сообщалось, что рыболовецкий траулер Enigma Astralis загорелся в Охотском море недалеко от Магадана. Позднее стало известно, что все 47 членов экипажа траулера были эвакуированы на рыболовное судно.