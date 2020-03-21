Экипажи дальней авиации России начали подготовку к параду 9 мая

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Экипажи самолётов Ту-95МС дальней авиации в Саратовской области приступили к практическим тренировкам воздушной части парада по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в Минобороны России.

«В воздушной части парада задействованы наиболее подготовленные экипажи соединения. В ходе таких тренировок лётчики дальней авиации отрабатывают групповую слётанность, полёты по временным интервалам, развороты в строю, набор высоты и снижение для прохода над полосой» — цитирует РИА Новости командира соединения дальней авиации генерал-майора Олега Пчелу.

В тренировке приняли участие три стратегических ракетоносца, которые выполнили полёт над аэродромом в плотном строевом порядке «клином» на высоте 400 м. и скорости 500 км/ч.

Ранее стало известно, что танки Т-90М «Прорыв» впервые примут участие в параде Победы на Красной площади.

Тренировки парада Победы в Москве состоятся 29 апреля и 4 мая, генеральная репетиция пройдёт 7 мая.

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