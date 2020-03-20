Эксперт оценила особенности перехода на дистанционную работу
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«Удалёнка подходит для тех профессий, которые не требуют присутствия человека на рабочем месте. Там, где возможно решать рабочие вопросы дома, думаю, это разрешено», — заявила она в беседе с НСН.
По её словам, нередко перевод на дистанционную работу невозможен из-за определённых производственных задач, поскольку сотрудник должен быть на месте, осуществлять звонки, работать в программах, которые не всегда могут быть установлены на домашнем компьютере.
Ранее профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил переход на дистанционную работу в России.