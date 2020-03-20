Эксперт оценила особенности перехода на дистанционную работу

Короткая ссылка
Профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта Екатерина Самраилова оценила особенности перехода на дистанционную работу.
Эксперт оценила особенности перехода на дистанционную работу
  • Pixabay

«Удалёнка подходит для тех профессий, которые не требуют присутствия человека на рабочем месте. Там, где возможно решать рабочие вопросы дома, думаю, это разрешено», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, нередко перевод на дистанционную работу невозможен из-за определённых производственных задач, поскольку сотрудник должен быть на месте, осуществлять звонки, работать в программах, которые не всегда могут быть установлены на домашнем компьютере.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил переход на дистанционную работу в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить