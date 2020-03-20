Эксперт оценила особенности перехода на дистанционную работу

Профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта Екатерина Самраилова оценила особенности перехода на дистанционную работу.

«Удалёнка подходит для тех профессий, которые не требуют присутствия человека на рабочем месте. Там, где возможно решать рабочие вопросы дома, думаю, это разрешено», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, нередко перевод на дистанционную работу невозможен из-за определённых производственных задач, поскольку сотрудник должен быть на месте, осуществлять звонки, работать в программах, которые не всегда могут быть установлены на домашнем компьютере.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил переход на дистанционную работу в России.