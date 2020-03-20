Эксперт оценила перспективы дистанционной работы

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Научный руководитель кафедры экономики труда и персонала МГУ имени Ломоносова Риорита Колосова рассказала о перспективах дистанционной работы.
Эксперт оценила перспективы дистанционной работы
  • © Annette Riedl/ZB
  • globallookpress.com

В беседе с Nation News она отметила, что вынужденный переход на домашние офисы из-за пандемии коронавируса — повод оценить рабочие места с точки зрения возможности выполнения работы дистанционно.

«Возникло объективное обстоятельство, когда работодатель посмотрит на это. Но дистанционная работа — это тренд в организации труда. Он идёт по всему миру», — сказала Колосова.

По её словам, контролировать дистанционную занятость по времени может только сам человек.

«Правда, современная электроника позволяет в автоматическом режиме отслеживать, когда у вас компьютер работает; говорят, есть программы, которые показывают, что вы делаете. Тогда можно работать из дома и регулировать рабочее время», — отметила эксперт.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил переход на дистанционную работу в России.

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