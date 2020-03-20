Морская пехота Каспийской флотилии впервые примет участие в параде Победы в Новочеркасске
- РИА Новости
Об этом сообщает Rostovgazeta.ru.
«За время подготовки личный состав парадных расчётов отработает более 60 плановых тренировок и пройдёт строевым шагом свыше 150 км», — заявили в пресс-службе Южного военного округа.
Во время парада морские пехотинцы пройдут торжественным маршем под строевую песню.
Ранее URA.RU сообщало, что военнослужащие роты почётного караула и сводного военного оркестра Центрального военного округа провели в Тавде персональный парад для ветерана Великой Отечественной войны Семёна Благинина.