Морская пехота Каспийской флотилии впервые примет участие в параде Победы в Новочеркасске

Короткая ссылка
Морская пехота Каспийской флотилии впервые будет принимать участие в параде Победы в Новочеркасске.
Морская пехота Каспийской флотилии впервые примет участие в параде Победы в Новочеркасске
  • РИА Новости

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru.

«За время подготовки личный состав парадных расчётов отработает более 60 плановых тренировок и пройдёт строевым шагом свыше 150 км», — заявили в пресс-службе Южного военного округа.

Во время парада морские пехотинцы пройдут торжественным маршем под строевую песню.

Ранее URA.RU сообщало, что военнослужащие роты почётного караула и сводного военного оркестра Центрального военного округа провели в Тавде персональный парад для ветерана Великой Отечественной войны Семёна Благинина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить