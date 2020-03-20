Морская пехота Каспийской флотилии впервые примет участие в параде Победы в Новочеркасске

Морская пехота Каспийской флотилии впервые будет принимать участие в параде Победы в Новочеркасске.

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru.

«За время подготовки личный состав парадных расчётов отработает более 60 плановых тренировок и пройдёт строевым шагом свыше 150 км», — заявили в пресс-службе Южного военного округа.

Во время парада морские пехотинцы пройдут торжественным маршем под строевую песню.

Ранее URA.RU сообщало, что военнослужащие роты почётного караула и сводного военного оркестра Центрального военного округа провели в Тавде персональный парад для ветерана Великой Отечественной войны Семёна Благинина.