Эксперт дал рекомендации по организации удалённой работы

Короткая ссылка
Основатель сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Алексей Захаров дал работодателям советы по организации удалённой работы.
Эксперт дал рекомендации по организации удалённой работы
  • Pixabay

В беседе с ФАН он обратил внимание на необходимость системного подхода.

«Этот процесс должен быть спланирован, и во всём должна быть система. Нельзя частично переводить коллектив на удалённую работу, а часть оставлять в офисе: это многократно усложняет все системы взаимодействия внутри отделов и в компании в целом», — заявил он.

По словам эксперта, при переводе на удалённый режим работы компания должна обеспечить своим сотрудникам необходимые условия труда на дому: передать в пользование рабочую технику, открыть доступ к рабочим ресурсам и общим чатам.

Ранее сопредседатель президиума АКОРТ Илья Ломакин-Румянцев в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал информацию о дефиците портативных компьютеров в связи с переходом сотрудников компаний на удалённую работу на фоне пандемии коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить