Эксперт дал рекомендации по организации удалённой работы

Основатель сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Алексей Захаров дал работодателям советы по организации удалённой работы.

В беседе с ФАН он обратил внимание на необходимость системного подхода.

«Этот процесс должен быть спланирован, и во всём должна быть система. Нельзя частично переводить коллектив на удалённую работу, а часть оставлять в офисе: это многократно усложняет все системы взаимодействия внутри отделов и в компании в целом», — заявил он.

По словам эксперта, при переводе на удалённый режим работы компания должна обеспечить своим сотрудникам необходимые условия труда на дому: передать в пользование рабочую технику, открыть доступ к рабочим ресурсам и общим чатам.

Ранее сопредседатель президиума АКОРТ Илья Ломакин-Румянцев в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал информацию о дефиците портативных компьютеров в связи с переходом сотрудников компаний на удалённую работу на фоне пандемии коронавируса.