Фрегат ЧФ провёл учения в Средиземном море

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Фрегат «Адмирал Эссен» отработал отражение ракетного удара условного противника и постановку радиоэлектронных помех в Средиземном море.
Фрегат ЧФ провёл учения в Средиземном море
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Экипаж палубного вертолёта Ка-27ПЛ провёл плановые тренировки, в ходе которых выполнил задачи по организации поиска и слежения за подлодкой.

Фрегат находится в Средиземном море в составе постоянного соединения Военно-морского флота России.

Также стало известно, что военнослужащие Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения провели учения в Крыму. Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

Высадка подразделений на берег проходила с крупных десантных судов ЧФ. Десантники совместно с танковыми и артиллерийскими отрядами также провели стрельбы.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области состоялись учения танкистов Западного военного округа.

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