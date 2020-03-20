Фрегат ЧФ провёл учения в Средиземном море

Фрегат «Адмирал Эссен» отработал отражение ракетного удара условного противника и постановку радиоэлектронных помех в Средиземном море.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Экипаж палубного вертолёта Ка-27ПЛ провёл плановые тренировки, в ходе которых выполнил задачи по организации поиска и слежения за подлодкой.

Фрегат находится в Средиземном море в составе постоянного соединения Военно-морского флота России.

Также стало известно, что военнослужащие Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения провели учения в Крыму. Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

Высадка подразделений на берег проходила с крупных десантных судов ЧФ. Десантники совместно с танковыми и артиллерийскими отрядами также провели стрельбы.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области состоялись учения танкистов Западного военного округа.