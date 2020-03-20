Эксперт прокомментировал прогноз дефицита ноутбуков из-за перехода на удалёнку

Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн прокомментировал сообщения о том, что эксперты отмечают рост спроса на ноутбуки в России из-за перехода работников на удалённую работу, а также ослабления курса рубля.

«Цена гаджетов и ноутбуков корректируется в зависимости от курса доллара, ведь поставки ноутбуков в основном идут по импорту. Из чего мы можем сделать вывод, что сейчас, с точки зрения экономии, закупаться совсем невыгодно», — заявил Букштейн в беседе с НСН.

По его словам, у поставщиков электроники и техники такие обороты, что им не страшен никакой дефицит.

Как отметил специалист, концепция удалённой работы существует давно — и в России это внедряется.

Ранее РБК со ссылкой на данные компании GfK сообщал, что продажи ноутбуков с 2 по 15 марта увеличились из-за роста опасений и подготовки к переходу на удалённую работу.