Названы самые популярные поисковые запросы российских туристов на фоне ситуации с коронавирусом

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Стали известны самые популярные поисковые запросы российских туристов на фоне ситуации с коронавирусом.
Названы самые популярные поисковые запросы российских туристов на фоне ситуации с коронавирусом
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Об этом сообщает ФАН со ссылкой на данные сервиса Aviasales.

Чаще всего россияне интересуются такими вопросами, как «закрыли границу, отменили рейс — нужен возврат», «продавец отказывается возмещать сумму полностью», «долго не отвечает продавец билетов».

Специалисты советуют регулярно следить за сообщениями авиакомпаний — для возврата денег за билет необходимо дождаться официального заявления об отмене рейса. Из-за высокой нагрузки агентства и компании могут отвечать дольше обычного.

В случае закрытия границ и невозможности вылететь на родину туристы должны обратиться на горячую линию Ростуризма или в посольства России.

Ранее почётный президент Российского союза туриндустрии (РСТ), член правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), председатель комиссии РСПП по туристской индустрии Сергей Шпилько в беседе с НСН прокомментировал предложенные правительством России меры поддержки туристического бизнеса.

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