В Приморье рассказали о возможных вариантах обучения в школах после каникул

Правительство Приморского края предложило три возможных варианта дистанционного обучения в школах и средне-специальных образовательных учреждениях региона после весенних каникул, запланированных с 23 марта по 1 апреля.

Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на министра образования Приморья Наталью Бондаренко, для дистанционного обучения учителя смогут воспользоваться образовательными ресурсами из списка Рособрнадзора.

Второй вариант — запись лекционных занятий от каждого преподавателя.

Третий способ — использование сетевого образовательного портала региона «Сетевой город. Образование».

По мнению Натальи Бондаренко, к обучению детей начальных классов нужен особый подход.

«Нужно понимать, что удержать внимание ребёнка только на одном экране достаточно проблематично, тем более на лекции учителя. Поэтому для детей начальных классов должны быть задания в игровой форме, которые будут им интересны», — подчеркнула она.

Министр добавила, что основная задача педагога — найти для дистанционного обучения контент, который будет интересен и доступен ребенку исходя из его возрастных особенностей.

Ранее URA.RU передавало, что образовательные учреждения ХМАО перешли на дистанционное обучение.