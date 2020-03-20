После пожара в Омске возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара в Омске, в результате которого два человека погибли и семь пострадали.

«В результате пожара скончались 60-летний мужчина, снимавший квартиру, в которой произошёл пожар, и в машине скорой помощи — его 55-летняя соседка, еще семь жителей дома были госпитализированы с признаками острого отравления продуктами горения, трое из них уже отпущены домой», — говорится в сообщении СК.

По версии следствия, причиной пожара могли стать неосторожные действия с источником открытого огня 60-летнего квартиросъёмщика, возможно, курение в постели.

Пожар произошёл в ночь с 19 на 20 марта. Здание самостоятельно покинули 55 человек. Ещё 17 человек спасли пожарные.