В Нижегородской области разработают новые меры поддержки предпринимателей

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил разработать новые меры поддержки предпринимателей из-за ситуации с коронавирусом.
В Нижегородской области разработают новые меры поддержки предпринимателей
  • Pixabay

Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Мы планируем максимально полно использовать все возможности, которые будут предоставлены на федеральном уровне, и вместе с тем принимать региональные решения», — сказал Никитин.

Со своей стороны, заместитель губернатора Андрей Саносян заявил, что предложения от представителей делового сообщества уже получены. Их учтут при разработке новых мер.

Ранее гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в беседе с НСН сказал, что любая поддержка сейчас весьма своевременна.

Как сообщалось, на федеральном уровне вводится отсрочка по уплате страховых взносов. Также вводится мораторий на проверки предприятий из реестра малого и среднего бизнеса, в том числе налоговые и таможенные.

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