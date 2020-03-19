В Нижегородской области разработают новые меры поддержки предпринимателей

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил разработать новые меры поддержки предпринимателей из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Мы планируем максимально полно использовать все возможности, которые будут предоставлены на федеральном уровне, и вместе с тем принимать региональные решения», — сказал Никитин.

Со своей стороны, заместитель губернатора Андрей Саносян заявил, что предложения от представителей делового сообщества уже получены. Их учтут при разработке новых мер.

Ранее гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в беседе с НСН сказал, что любая поддержка сейчас весьма своевременна.

Как сообщалось, на федеральном уровне вводится отсрочка по уплате страховых взносов. Также вводится мораторий на проверки предприятий из реестра малого и среднего бизнеса, в том числе налоговые и таможенные.