Омбудсмен предложил принять меры для поддержки частного образования
- РИА Новости
«Большинство частных образовательных учреждений в России являются некоммерческими организациями, то есть НКО. По формальному признаку они не попадают в категорию малых и средних предпринимателей», — заявил он в беседе с НСН.
Как отметил Володарский, к нему обращаются организации со всей страны с просьбой прояснить ситуацию.
По словам омбудсмена, образовательный процесс не ведётся и частным организациям приходится платить аренду, оплачивать имущественный комплекс, а это очень большие затраты.
Ранее сообщалось, что правительство ввело дополнительные меры поддержки для малого и среднего бизнеса.
URA.RU передавало, что образовательные учреждения ХМАО перешли на дистанционное обучение.