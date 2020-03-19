Омбудсмен предложил принять меры для поддержки частного образования

Председатель комиссии по образованию научного совета при президиуме РАН, омбудсмен в сфере образования Амет Володарский предложил принять меры для поддержки частного образования.

«Большинство частных образовательных учреждений в России являются некоммерческими организациями, то есть НКО. По формальному признаку они не попадают в категорию малых и средних предпринимателей», — заявил он в беседе с НСН.

Как отметил Володарский, к нему обращаются организации со всей страны с просьбой прояснить ситуацию.

По словам омбудсмена, образовательный процесс не ведётся и частным организациям приходится платить аренду, оплачивать имущественный комплекс, а это очень большие затраты.

Ранее сообщалось, что правительство ввело дополнительные меры поддержки для малого и среднего бизнеса.

URA.RU передавало, что образовательные учреждения ХМАО перешли на дистанционное обучение.