Герман-младший приостановил съёмки фильма «Воздух»

Режиссёр Алексей Герман — младший рассказал о временной приостановке съёмок исторической ленты «Воздух» из-за пандемии коронавируса.

«Сначала нам пришлось отменить съёмки в Чехии, когда уже все билеты были на руках, а в понедельник мы полностью остановили работу над фильмом. В пиковые моменты съёмок на одной площадке собиралось до 300 человек из самых разных городов — в период эпидемии это небезопасно», — пояснил режиссёр в беседе с изданием «Петербургский дневник».

Он добавил, что в связи с приостановкой съёмок не может назвать предполагаемую дату выхода фильма, а также заявил, что продолжает работать, несмотря на карантин.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», режиссёр Тимур Бекмамбетов рассказал о фильме, который посвящён лётчику Михаилу Девятаеву и будет снят в вертикальном формате.