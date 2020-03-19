Герман-младший приостановил съёмки фильма «Воздух»

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Режиссёр Алексей Герман — младший рассказал о временной приостановке съёмок исторической ленты «Воздух» из-за пандемии коронавируса.
Герман-младший приостановил съёмки фильма «Воздух»
  • © Pravda Komsomolskaya
  • globallookpress.com

«Сначала нам пришлось отменить съёмки в Чехии, когда уже все билеты были на руках, а в понедельник мы полностью остановили работу над фильмом. В пиковые моменты съёмок на одной площадке собиралось до 300 человек из самых разных городов — в период эпидемии это небезопасно», — пояснил режиссёр в беседе с изданием «Петербургский дневник».

Он добавил, что в связи с приостановкой съёмок не может назвать предполагаемую дату выхода фильма, а также заявил, что продолжает работать, несмотря на карантин. 

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», режиссёр Тимур Бекмамбетов рассказал о фильме, который посвящён лётчику Михаилу Девятаеву и будет снят в вертикальном формате.

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