Пассажиры поездов «Ласточка» совершили более 12 млн поездок из Петербурга в Выборг

Более 12 млн поездок совершили пассажиры Северо-Западной пригородной пассажирской компании в поездах «Ласточка» из Санкт-Петербурга в Выборг.

Как сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу СЗППК, маршрут Санкт-Петербург — Выборг является самым популярным из 12 направлений, которые обслуживают электропоезда «Ласточка».

Отмечается, что в 2020 году им воспользовались уже более 670 тыс. пассажиров. Это на 14% больше, чем за такой же период 2019 года.

В декабре Nation News со ссылкой на официальный портал администрации Краснодарского края сообщало, что скоростные составы «Ласточка» начали ездить по маршруту Краснодар — Анапа.