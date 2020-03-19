В Петербурге оценили ситуацию с коронавирусом в городе

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев рассказал о ситуации с распространением коронавируса в городе.

Об этом сообщают «Невские новости».

По словам Эргашева, в целом ситуация с коронавирусом напряжённая и меняется каждый день.

Вице-губернатор уточнил, что в настоящее время в больнице имени Боткина находятся семь человек с подтверждённым диагнозом. Также в медучреждении — 314 прибывших из-за границы пациентов с симптомами ОРВИ.

Олег Эргашев отметил, что за последние двое суток в Петербурге не было зафиксировано новых случаев инфицирования, и призвал горожан не злоупотреблять возможностью провериться на COVID-19 без необходимых показаний.

«Они делают исследование сегодня — на завтра оно уже неактуально. Необходимо направлять на эти исследования только тех, у кого есть клиника острой респираторной вирусной инфекции», — подчеркнул вице-губернатор.

Ранее жительница Италии Леила Альберти в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировала ситуацию с карантином из-за коронавируса.