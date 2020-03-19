В Ярославле заработал проект по адаптации выпускников детдомов

В Ярославле заработал проект по адаптации выпускников детских домов и интернатов для детей с ментальными нарушениями.

Об этом сообщает ОТР.

В течение пяти лет воспитанники будут жить в социальной гостинице под присмотром волонтёров. Когда им исполнится по 23 года, комиссия решит, готовы ли они к самостоятельной жизни и можно ли переселять их в собственное жильё.

Авторы проекта — члены общественной организации «Диалог индивидуальностей».

«Мы обучим их вести быт, личной гигиене, распределению бюджетов, личного времени, финансов своих, умению пользоваться деньгами, ходить в культурно-досуговые учреждения, ездить отдыхать, найти себе друзей и расширить свой круг общения», — заявила директор организации и куратор проекта Екатерина Савельева.

Ранее телеканал «360» сообщал, что почти 200 детей-сирот Московской области обрели приёмную семью с начала 2020 года.