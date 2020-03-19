Подмосковье и Петербург договорились о сотрудничестве в дистанционном обучении

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов договорились о совместном проекте по созданию модели дистанционного обучения для системы профессионального образования.

Об этом сообщает телеканал «360».

Санкт-Петербург получит доступ к платформе «Цифровой колледж Подмосковья» — самому большому в России агрегатору онлайн-курсов и виртуальных практикумов. В настоящее время платформой пользуются 49 подмосковных колледжей.

Петербургские специалисты займутся сбором и анализом цифровых образовательных решений, использующихся в регионах. Должна быть создана дистанционная сетевая модель, которая поможет студентам со всей России получать знания с помощью новейших образовательных технологий.

Ранее URA.RU сообщало, что все высшие учебные заведения ХМАО, школы и организации среднего профессионального образования, а также учреждения дополнительного образования с 19 марта перешли на дистанционный режим обучения.