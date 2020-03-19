В Ассоциации операторов фитнес-индустрии оценили ситуацию с коронавирусом
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Об этом сообщает «Российская газета».
«Все фитнес-клубы в данный момент работают в убыток, стремясь сохранить рабочие места и поддержать текущую деятельность», — отметили в ассоциации.
Её представители направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину о предоставлении господдержки. В частности, речь идёт о каникулах по налогам и коммунальным платежам, предоставлении льготных кредитов и компенсации процентов по займам.
В связи с коронавирусом фитнес-клубы скорректировали свою работу. Каждый час помещения и спортивные снаряды обрабатываются дезинфицирующими средствами.
«Везде лежат антибактериальные салфетки; воздух обеззараживается и ионизируется специальной аппаратурой, во всех системах приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования произведена смена фильтров», — заявила президент ассоциации Ольга Киселёва.
В сетях World Class, WeGym, X-Fit рассказали, что проводят обработку помещений и оборудования.
Ранее основатель сервиса по поиску работы Superjob Алексей Захаров в беседе с ФАН оценил состояние рынка офисной недвижимости на фоне ситуации с коронавирусом.