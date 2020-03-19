«Уралвагонзавод» подготовил танки Т-90М к параду Победы в Москве

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«Уралвагонзавод» подготовил к отправке в Москву танки Т-90М «Прорыв», которые 9 мая впервые примут участие в параде Победы на Красной площади.
«Уралвагонзавод» подготовил танки Т-90М к параду Победы в Москве
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на начальника механосборочного производства предприятия Сергея Альбрехта.

«В среду мы сформировали эшелоны для отгрузки танков «Прорыв» и БМПТ «Терминатор» в Москву», — заявил он. 

Кроме того в этом году на парад будет отправлен танк Т-14 «Армата», проходящий финальный этап сборки.

Ранее в Минобороны заявили, что тренировки парада Победы в Москве состоятся 29 апреля и 4 мая, генеральная репетиция пройдёт 7 мая.

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