«Уралвагонзавод» подготовил танки Т-90М к параду Победы в Москве
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на начальника механосборочного производства предприятия Сергея Альбрехта.
«В среду мы сформировали эшелоны для отгрузки танков «Прорыв» и БМПТ «Терминатор» в Москву», — заявил он.
Кроме того в этом году на парад будет отправлен танк Т-14 «Армата», проходящий финальный этап сборки.
Ранее в Минобороны заявили, что тренировки парада Победы в Москве состоятся 29 апреля и 4 мая, генеральная репетиция пройдёт 7 мая.