В Москве продлили арест расстрелявшему коллег в метро полицейскому
- РИА Новости
«Суд решил продлить срок содержания под стражей Смирнову на два месяца», — цитирует ТАСС решение суда.
Обосновывая данное решение, следователь пояснил, что, находясь на свободе, Смирнов может воспользоваться навыками полицейского и скрыться.
Ранее Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца сотрудника полиции, который подозревается в стрельбе по своим коллегам на станции метро «Рязанский проспект», в результате чего один правоохранитель погиб и один пострадал.