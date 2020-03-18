В Москве продлили арест расстрелявшему коллег в метро полицейскому

Пресненский районный суд Москвы продлил арест сотруднику полиции Алексею Смирнову, который обвиняется в стрельбе по коллегам на станции метро «Рязанский проспект».

«Суд решил продлить срок содержания под стражей Смирнову на два месяца», — цитирует ТАСС решение суда.

Обосновывая данное решение, следователь пояснил, что, находясь на свободе, Смирнов может воспользоваться навыками полицейского и скрыться.

Ранее Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца сотрудника полиции, который подозревается в стрельбе по своим коллегам на станции метро «Рязанский проспект», в результате чего один правоохранитель погиб и один пострадал.