В Москве продлили арест расстрелявшему коллег в метро полицейскому

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Пресненский районный суд Москвы продлил арест сотруднику полиции Алексею Смирнову, который обвиняется в стрельбе по коллегам на станции метро «Рязанский проспект».
В Москве продлили арест расстрелявшему коллег в метро полицейскому
  • РИА Новости

«Суд решил продлить срок содержания под стражей Смирнову на два месяца», — цитирует ТАСС решение суда.

Обосновывая данное решение, следователь пояснил, что, находясь на свободе, Смирнов может воспользоваться навыками полицейского и скрыться.

Ранее Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца сотрудника полиции, который подозревается в стрельбе по своим коллегам на станции метро «Рязанский проспект», в результате чего один правоохранитель погиб и один пострадал.

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