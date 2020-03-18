В АКОРТ прокомментировали ситуацию с продовольствием в России

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Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков прокомментировал ситуацию с продовольствием в России.
В АКОРТ прокомментировали ситуацию с продовольствием в России
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Гречка, консервы, вода, другие виды круп, макаронные изделия — всего достаточно. И не только здесь, но во всех распределительных центрах всех магазинов сетевых ретейлеров», — цитирует Белякова телеканал «360».

Как отметил председатель президиума АКОРТ, в среднем 95—98% продукции производится в России.

По словам Белякова, продовольственная безопасность как задача реализована.

Ранее пресс-секретарь АКОРТ Илья Власенко в беседе с газетой «Известия» прокомментировал ситуацию на продовольственном рынке страны.

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