В АКОРТ прокомментировали ситуацию с продовольствием в России
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- РИА Новости
«Гречка, консервы, вода, другие виды круп, макаронные изделия — всего достаточно. И не только здесь, но во всех распределительных центрах всех магазинов сетевых ретейлеров», — цитирует Белякова телеканал «360».
Как отметил председатель президиума АКОРТ, в среднем 95—98% продукции производится в России.
По словам Белякова, продовольственная безопасность как задача реализована.
Ранее пресс-секретарь АКОРТ Илья Власенко в беседе с газетой «Известия» прокомментировал ситуацию на продовольственном рынке страны.