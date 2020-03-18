Названы возможные расходы на поддержку авиакомпаний и туризма в России

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Отсрочка выплаты налогов до конца года для авиаперевозчиков и туристических компаний за I квартал может обойтись бюджету России примерно в 50 млрд рублей.
Названы возможные расходы на поддержку авиакомпаний и туризма в России
  • © Владимир Сергеев
  • РИА Новости

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источник, близкий к правительству.

Отмечается, что перечень налогов, которые авиаперевозчикам и туркомпаниям позволят временно не перечислять, ещё обсуждается.

Поддержка авиаотрасли может включить заморозку аэропортовых сборов, продление нулевого НДС на рейсы в обход Москвы, удешевление лизинга.

Эксперты согласились, что эти меры могут обойтись бюджету в 50 млрд рублей.

Ранее почётный президент Российского союза туриндустрии, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), председатель комиссии РСПП по туристской индустрии Сергей Шпилько в беседе с НСН прокомментировал предложенные правительством России меры поддержки туристического бизнеса.

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