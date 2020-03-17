В Коми неизвестные обстреляли вертолёт Ми-8 с грузом горючего

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В пресс-службе Северо-Западного управления на транспорте СК России заявили, что неизвестные обстреляли вертолёт Ми-8 с грузом горючего.
В Коми неизвестные обстреляли вертолёт Ми-8 с грузом горючего
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«Во время следования в районе Республики Коми неизвестные лица произвели не менее шести выстрелов, по предварительным данным, картечью в борт вертолёта. Воздушное судно благополучно приземлилось», — указывается в заявлении.

Уточняется, что на борту находились четыре члена экипажа, которые не пострадали.

«Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК России («Покушение на убийство из хулиганских побуждений») и ст. 267.1 («Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств»)», — отметили в ведомстве.

Ранее в Чите на аэродроме Черёмушки произошёл непроизвольный выстрел из авиапушки военного вертолёта Ми-8.

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