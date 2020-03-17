Эксперт дал рекомендации по дистанционному обучению в условиях коронавируса

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Победитель конкурса «Учитель года России — 2018», учитель обществознания и права в математической школе №1 имени Ибрагимова Алихан Динаев дал рекомендации по дистанционному обучению в условиях коронавируса.
Эксперт дал рекомендации по дистанционному обучению в условиях коронавируса
  • Pixabay

«В первую очередь я бы посоветовал детям и родителям воспользоваться этой уникальной возможностью, чтобы провести это время вместе, вместе отдохнуть, улучшить здоровье. Время вместе, мне кажется, — это то, чего очень не хватает современным родителям и детям», — заявил он в беседе с Inforeactor.

Как считает эксперт, необходимо определиться с онлайн-ресурсами, которые будет использовать ученик, выбрать те, которые действительно эффективны, полезны и интересны детям.

По мнению Динаева, вся эта ситуация поспособствует дальнейшей цифровизации образования.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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