В Москве перенесли международный форум «Экология»

В Москве перенесли XI международный форум «Экология», который должен был пройти 30—31 марта.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу мероприятия.

Такое решение принято в связи с санитарно-карантинными ограничениями. Новые даты — 16—17 июля.

«Перенос сроков проведения форума позволит обеспечить полноценное участие в его работе для иностранных и российских лиц и организаций», — заявили организаторы.

Ранее сообщалось, что в Москве запретили все массовые уличные мероприятия.

«Дни.ру» передавали, что Неделю моды в Москве отменили из-за ситуации с коронавирусом.