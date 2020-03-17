В Москве перенесли международный форум «Экология»
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Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу мероприятия.
Такое решение принято в связи с санитарно-карантинными ограничениями. Новые даты — 16—17 июля.
«Перенос сроков проведения форума позволит обеспечить полноценное участие в его работе для иностранных и российских лиц и организаций», — заявили организаторы.
Ранее сообщалось, что в Москве запретили все массовые уличные мероприятия.
«Дни.ру» передавали, что Неделю моды в Москве отменили из-за ситуации с коронавирусом.