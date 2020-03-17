Эксперт оценил предложенные правительством меры поддержки турбизнеса

Почётный президент Российского союза туриндустрии (РСТ), член правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), председатель комиссии РСПП по туристской индустрии Сергей Шпилько прокомментировал предложенные правительством России меры поддержки туристического бизнеса.

В беседе с НСН он отметил, что этих мер может быть недостаточно, однако без них отрасль ждёт серьёзный кризис.

«Хорошо, что туризм в первоочередном эшелоне поддержки, потому что ситуация реально тяжелейшая, и не только у туроператоров, у турагентств, у гостиниц и других средств размещения. Десятки тысяч людей рискуют оказаться на улице», — подчеркнул почётный президент РСТ.

Он убеждён, что туриндустрии необходимо предоставить кредитные каникулы и прямую субсидиарную поддержку по подтверждённым убыткам участников рынка.

По мнению Шпилько, без своевременной поддержки государства кризис туриндустрии в России будет очень серьёзным.

Ранее вице-президент РСТ Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor прокомментировал влияние ситуации с коронавирусом на российскую туристическую отрасль.