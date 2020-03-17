В Мурманске проводят проверку по факту смерти подростка на футбольной площадке
- globallookpress.com
Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на региональный СУ СК России.
«Подростку стало плохо, прибывшая на место скорая медицинская помощь констатировала смерть. Сведений о совершении в отношении несовершеннолетнего противоправных действий не установлено», — заявила старший помощник руководителя ведомства Наталья Тростина.
Выясняются обстоятельства инцидента. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее kp.ru сообщал, что в Ленинградской области завели уголовное дело по факту смерти подростка на уроке физкультуры.