В Мурманске проводят проверку по факту смерти подростка на футбольной площадке

В Мурманске организовали проверку по факту смерти 14-летнего подростка на футбольной площадке.

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на региональный СУ СК России.

«Подростку стало плохо, прибывшая на место скорая медицинская помощь констатировала смерть. Сведений о совершении в отношении несовершеннолетнего противоправных действий не установлено», — заявила старший помощник руководителя ведомства Наталья Тростина.

Выясняются обстоятельства инцидента. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее kp.ru сообщал, что в Ленинградской области завели уголовное дело по факту смерти подростка на уроке физкультуры.