В аэропорту Пулково рассказали о мерах по борьбе с распространением коронавируса
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- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
«Все воздушные суда, прибывающие в Пулково из регионов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу, проходят дезинфекционную обработку», — заявили в пресс-службе управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы».
В помещениях, в том числе в лифтах, на стойках регистрации и информации, в зонах досмотра и комнатах отдыха персонала усилен режим уборки.
Также проводится обработка трапов и пассажирских автобусов. Сотрудникам выдаются маски, перчатки, салфетки, санитарные гели.
Ранее Newinform сообщал, что в Петербурге появился межведомственный штаб по борьбе с коронавирусом.