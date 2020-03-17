В аэропорту Пулково рассказали о мерах по борьбе с распространением коронавируса

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В петербургском аэропорту Пулково рассказали о мерах по борьбе с распространением коронавируса.
В аэропорту Пулково рассказали о мерах по борьбе с распространением коронавируса
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«Все воздушные суда, прибывающие в Пулково из регионов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу, проходят дезинфекционную обработку», — заявили в пресс-службе управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы».

В помещениях, в том числе в лифтах, на стойках регистрации и информации, в зонах досмотра и комнатах отдыха персонала усилен режим уборки.

Также проводится обработка трапов и пассажирских автобусов. Сотрудникам выдаются маски, перчатки, салфетки, санитарные гели.

Ранее Newinform сообщал, что в Петербурге появился межведомственный штаб по борьбе с коронавирусом.

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